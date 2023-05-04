Вторушина Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вторушина Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Вторушин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Вторушин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Вторушина Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Вторушин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вторушин Василий Федорович
Отец ребёнка: Вторушин Федор Петрович
Смерть
Неизвестно