Вторушина Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторушина Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вторушина Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Вторушин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Вторушин Федор Федорович

Отец ребёнка: Вторушин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Вторушина Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Вторушин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Вторушин Василий Федорович

Отец ребёнка: Вторушин Федор Петрович

Смерть
Неизвестно

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