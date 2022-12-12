Федосеев Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Михаил Андреевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.09.1912

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1933 по 1936
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1936 по 1936
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
23.03.1942
Крым
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