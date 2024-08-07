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Басалаев Нил Сергеевич

Место рождения

Юркино, Кимрский район, Тверская область

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юркино, Кимрский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разуваева Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
25.10.1918 ст.

Сын: Басалаев Николай Нилович

Мать ребёнка: Разуваева Евдокия Григорьева

Юркино, Кимрский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Басалаева Александра Ниловна

Мать ребёнка: Разуваева Евдокия Григорьева

Юркино, Кимрский район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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