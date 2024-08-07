Басалаев Нил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1918 ст.
Мать ребёнка: Разуваева Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Басалаева Александра Ниловна
Мать ребёнка: Разуваева Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно