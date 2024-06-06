Шауро Денис
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1909
Сын: Шауро Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1910
Дочь: (Шауро) Анастасия
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Мисник (Шауро) Елена
Мать ребёнка: ?
д. Козлы
Рождение ребёнка
05.07.1914
Дочь: Азарёнок (Шауро) Пелагея
Мать ребёнка: ?
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Мильчанина (Шауро) Анна
Мать ребёнка: ?
Лепель, Беларусь
Смерть
Неизвестно