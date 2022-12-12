Хайдукова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдукова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайдуков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Хайдуков Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Хайдуков Владимир Константинович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Хайдуков Владимир Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайдуков Владимир Константинович

Смерть
Неизвестно
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