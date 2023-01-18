Печаткина (Кондакова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печаткина (Кондакова) Наталья

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

27.11.1965

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1942 г.р.

Муж

1971 г.р.
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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1965

Отец: Кондаков Владимир

Мать: Кондакова (Гурова) Галина Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Дмитрий Вячеславович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль
Рождение ребёнка
25.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Вячеславович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Развод
2009

Муж: Воробьёв Дмитрий Вячеславович

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