Печаткина (Кондакова) Наталья
Место рождения
Дата рождения27.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
г. Ярославль
Рождение ребёнка
25.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Вячеславович
Развод
2009