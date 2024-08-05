Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Анофриевич
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Анофриевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Ермолай Семенович
Отец ребёнка: Семён Анофриевич
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Семён Анофриевич
Смерть
Неизвестно