Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Анофриевич

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Анофриевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Ермолай Семенович

Отец ребёнка: Семён Анофриевич

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Семён Анофриевич

Смерть
Неизвестно

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