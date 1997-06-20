Кузнецова (Кудинова) Татьяна Васильевна
Место рожденияАлтайский край, Россия
Дата рождения19.01.1908
Дата смерти20.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908
Алтайский край, Россия
Бракосочетание
1929
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1939
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Федорович
Алтайский край, Россия
Смерть
20.06.1997
Похороны
Неизвестно