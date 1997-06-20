Кузнецова (Кудинова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кудинова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Алтайский край, Россия

Дата рождения

19.01.1908

Дата смерти

20.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908

Отец: Кудинов Василий Семенович

Мать: Кудинова Евдокия Гавриловна

Алтайский край, Россия
Бракосочетание
1929

Муж: Кузнецов Василий Федорович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1939

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Федорович

Алтайский край, Россия
Смерть
20.06.1997
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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