Сторожева (Смородинова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСторожева (Смородинова) Надежда

Сторожева (Смородинова) Надежда

avatar

Место рождения

Россия, Республика Чувашия, д. Кильдишево

Дата рождения

04.08.1982

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1982

Отец: Смородинов Филипп Иванович

Мать: Смородинова (Степанова) Валентина Ясоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.