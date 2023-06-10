Ступакова Марина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.2007
Дочь: Кочнева Арина Александроана
Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович
Рождение ребёнка
09.05.2009
Дочь: Кочнева Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович
Рождение ребёнка
27.11.2012
Сын: Кочнев Павел Александрович
Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович