Ступакова Марина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступакова Марина Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Александр Феликсович

Рождение ребёнка
13.03.2007

Дочь: Кочнева Арина Александроана

Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович

Рождение ребёнка
09.05.2009

Дочь: Кочнева Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович

Рождение ребёнка
27.11.2012

Сын: Кочнев Павел Александрович

Отец ребёнка: Кочнев Александр Феликсович

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