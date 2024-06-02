(Ефремовна) Степанида Ефимовна/Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефремовна) Степанида Ефимовна/Ефремовна

Место рождения

Дер. Кищаки

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.05.1874

Муж: Антонов Антон Григорьевич

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1875

Дочь: (Антонова) Наталья

Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1878

Сын: Антонов Ефим Антонович

Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1881

Сын: Антонов Федор Антонович

Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: (Антонов) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Антонов Онисим Антонович

Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Антонов Федор Антонович

Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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