(Ефремовна) Степанида Ефимовна/Ефремовна
Место рожденияДер. Кищаки
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1874
Рождение ребёнка
18.08.1875
Дочь: (Антонова) Наталья
Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1878
Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
10.04.1881
Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: (Антонов) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1886
Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Антонов Антон Григорьевич
Смерть
Неизвестно