Ананьева (Шишкина) Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Шишкина) Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1876 ст.

Муж: Ананьев Иван Романович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.10.1881 ст.

Дочь: Ананьева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Ананьев Иван Романович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ананьев Яков Иванович

Отец ребёнка: Ананьев Иван Романович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ананьева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ананьев Иван Романович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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