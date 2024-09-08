Ананьева (Шишкина) Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
03.10.1881 ст.
Дочь: Ананьева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Ананьев Иван Романович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Ананьев Иван Романович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ананьева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ананьев Иван Романович
Смерть
Неизвестно