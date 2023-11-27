Соколова (Меньшова) Мария Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1876
Отец: Герман Яковлевич
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
13.01.1903
Дочь: Соколова Мария Романовна
Отец ребёнка: Соколов Роман Трофимович
Рождение ребёнка
17.01.1905
Дочь: Соколова Клавдия Романовна
Отец ребёнка: Соколов Роман Трофимович
Смерть
Неизвестно