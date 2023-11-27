Соколова (Меньшова) Мария Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Меньшова) Мария Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1876

Отец: Герман Яковлевич

Мать: Матрона Ивановна

Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Соколов Роман Трофимович

Рождение ребёнка
13.01.1903

Дочь: Соколова Мария Романовна

Отец ребёнка: Соколов Роман Трофимович

Рождение ребёнка
17.01.1905

Дочь: Соколова Клавдия Романовна

Отец ребёнка: Соколов Роман Трофимович

Смерть
Неизвестно
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