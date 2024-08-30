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Алешина Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Алешин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Алешина) Афимья Андреевна

Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Алешина) Лукерия Андреевна

Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Алешина) Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Алешин Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Алешина) Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Алешин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич

Смерть
1770

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