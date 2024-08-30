Алешина Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Алешина) Афимья Андреевна
Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Алешина) Лукерия Андреевна
Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Алешина) Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Алешина) Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Алешин Андрей Васильевич
Смерть
1770