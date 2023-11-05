Патраков Даниил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патраков Даниил Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009

Отец: не указан

Мать: Патракова Светлана Ильинична

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