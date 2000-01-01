Микаелян КНАРИК
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Микаелян МИКАЭЛЬ
Мать: ЕРАЗ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микаелян МЕЛАН
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микаелян НОРА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микаелян АРМЕН
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микаелян ГАГИК
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микаелян БАЙНДУР