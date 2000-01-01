Микаелян КНАРИК — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микаелян КНАРИК

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микаелян МИКАЭЛЬ

Мать: ЕРАЗ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Микаелян МЕЛАН

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Микаелян НОРА

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микаелян АРМЕН

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микаелян ГАГИК

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микаелян БАЙНДУР

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