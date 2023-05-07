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Ткаченко Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ткаченко Василий Григорьевич

Мать: Ткаченко Нина Марковна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ткаченко Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
23.07.1952

Сын: Ткаченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
06.11.1953

Сын: Ткаченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
02.04.1954

Дочь: Исакова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1958

Сын: Ткаченко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Пелагея Михайловна

Смерть
1990
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