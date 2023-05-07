Ткаченко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1945
Сын: Ткаченко Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
23.07.1952
Сын: Ткаченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.1953
Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.1954
Дочь: Исакова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.1958
Мать ребёнка: Ткаченко Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990