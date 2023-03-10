Дубовик (Курбацкий) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Курбацкий) Анна Васильевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
18.09.1916

Муж: Дубовик Кузьма Кузьмич

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916
Смерть
Неизвестно

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