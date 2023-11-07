Ясинский Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1936
Рождение ребёнка
03.02.1970
Дочь: Гусева Елена Петровна
Мать ребёнка: Ясинская Антонина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясинская Антонина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ясинская Антонина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ясинский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Ясинская Антонина Леонидовна
Смерть
Неизвестно