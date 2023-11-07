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Ясинский Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1936

Отец: Ясинский Дмитрий Максимович

Мать: Ясинская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
03.02.1970

Дочь: Гусева Елена Петровна

Мать ребёнка: Ясинская Антонина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясинская Антонина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ясинская Антонина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясинская Антонина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ясинский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Ясинская Антонина Леонидовна

Смерть
Неизвестно
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