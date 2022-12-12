Корнилов Владимир Алексеевич
Место рожденияим. Ивановское, Старицкий уезд Тверской губернии
Дата рождения13.02.1806
Дата смерти17.10.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
им. Ивановское, Старицкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1806
им. Ивановское, Старицкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1821 по 1823
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.10.1854
Севастополь, Города, Таврическая губерния