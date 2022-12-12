Корнилов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Владимир Алексеевич

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Место рождения

им. Ивановское, Старицкий уезд Тверской губернии

Дата рождения

13.02.1806

Дата смерти

17.10.1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Ивановское, Старицкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1806
им. Ивановское, Старицкий уезд Тверской губернии
Место жительства
С 1821 по 1823
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.10.1854
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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