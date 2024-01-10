Павловская (Киркицкая) Маня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киркицкий Ян
Мать: Киркицкая Мальвина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Ян
Отец ребёнка: Павловский Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Чеслав
Отец ребёнка: Павловский Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Гена
Отец ребёнка: Павловский Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубасова Алина
Отец ребёнка: Павловский Станислав
Смерть
Неизвестно