Аляев Валентин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982
Отец: Аляев Сергей Александрович
Мать: Аляева Лидия Петровна
Бракосочетание
01.10.2005
Жена: Аляева Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
22.02.2013
Дочь: Аляева Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Аляева Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
23.01.2015
Дочь: Аляева Анастасия Валентиновна
Мать ребёнка: Аляева Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
22.01.2018
Дочь: Аляева Варвара Валентиновна
Мать ребёнка: Аляева Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
08.06.2021
Дочь: Аляева Елизавета Валентиновна
Мать ребёнка: Аляева Елена Сергеевна