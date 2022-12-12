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Аляев Валентин Сергеевич

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Место рождения

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982

Отец: Аляев Сергей Александрович

Мать: Аляева Лидия Петровна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.10.2005

Жена: Аляева Елена Сергеевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.2013

Дочь: Аляева Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Аляева Елена Сергеевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.2015

Дочь: Аляева Анастасия Валентиновна

Мать ребёнка: Аляева Елена Сергеевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.2018

Дочь: Аляева Варвара Валентиновна

Мать ребёнка: Аляева Елена Сергеевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.2021

Дочь: Аляева Елизавета Валентиновна

Мать ребёнка: Аляева Елена Сергеевна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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