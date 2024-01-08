Никитин Лаврентий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1816
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№12)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Никитин Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№15)
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Никитина) Анисья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна
Упоминается в возрасте 14 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Никитина) Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Никитина) Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна
Упоминается в возрасте 10 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Никитина) Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна
Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никитин Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№15)
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Никитина) Аграфена Лаврентьева
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Смерть
Неизвестно