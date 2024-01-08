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Никитин Лаврентий Фёдорович

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Никитин Фёдор Яковлев

Мать: Никитина (Столбова) Марья Кондратьева

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№12)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Никитин Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№15)
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Никитина) Анисья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 14 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Никитина) Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 12 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Никитина) Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 10 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Никитина) Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Никитин Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90об (№15)
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Никитина) Аграфена Лаврентьева

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Филипповна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91 (№15)
Смерть
Неизвестно

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