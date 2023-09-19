Unruh Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Unruh Peter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Крещение
18.08.1805
Montau (Matawy), Swiecie, Kujawsko-Pomorskie, Poland
Рождение ребёнка
1822

Сын: Unruh Benjamin Peter

Мать ребёнка: ?

, Volhynia, Ukraine
Рождение ребёнка
13.04.1849

Сын: Unruh Bernhard

Мать ребёнка: ?

Mennoniten, Montau, Westpreussen, Prussia
Место жительства
Неизвестно
Montau (kr. Schwetz), Westpreußen, Preußen, Germany
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