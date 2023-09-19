Unruh Peter
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.08.1805
Montau (Matawy), Swiecie, Kujawsko-Pomorskie, Poland
Рождение ребёнка
1822
Сын: Unruh Benjamin Peter
Мать ребёнка: ?
, Volhynia, Ukraine
Рождение ребёнка
13.04.1849
Сын: Unruh Bernhard
Мать ребёнка: ?
Mennoniten, Montau, Westpreussen, Prussia
Место жительства
Неизвестно
Montau (kr. Schwetz), Westpreußen, Preußen, Germany