Антипова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1941
Дата смерти22.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1965
Сын: Черабаев Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Черабаев Николай Денисович
Рождение ребёнка
17.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черабаев Николай Денисович
Смерть
22.04.2022