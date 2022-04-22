Антипова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1941

Дата смерти

22.04.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1965

Сын: Черабаев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Черабаев Николай Денисович

Рождение ребёнка
17.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черабаев Николай Денисович

Смерть
22.04.2022
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