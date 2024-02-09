Широков Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1901
Дата смерти14.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Благословение
1928
Троицкое, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1929
Сын: Широков Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.07.1931
Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
09.10.1934
Дочь: (Широкова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1937
Дочь: (Широкова) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.08.1945
Сын: Широков Александр Павлович
Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна
Павлино, Балашиха, Московская область
Смерть
14.12.1985