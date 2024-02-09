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Широков Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1901

Дата смерти

14.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1901

Отец: Широков Дмитрий Иванович

Мать: Широкова (Тараканова) Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна

Благословение
1928
Троицкое, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Широков Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.07.1931

Сын: Широков Николай Павлович

Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.10.1934

Дочь: (Широкова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1937

Дочь: (Широкова) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.08.1945

Сын: Широков Александр Павлович

Мать ребёнка: Широкова (Павлова) Марина Алексеевна

Павлино, Балашиха, Московская область
Смерть
14.12.1985

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