Гуту Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуту Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Гуту) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гуту Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Гуту Антон Васильевич

Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гуту Илья Васильевич

Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Фита (Гуту) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Гуту) Сусанна

Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович

Смерть
Неизвестно

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