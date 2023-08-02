Гуту Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Гуту) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гуту Илья Васильевич
Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Фита (Гуту) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Гуту) Сусанна
Отец ребёнка: Гуту Василий Трандафилович
Смерть
Неизвестно