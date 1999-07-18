Меркулова Руфина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1928
Дата смерти18.07.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Меркулов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Меркулов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
20.04.1958
Дочь: Эсаулова (Меркулова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Меркулов Михаил Степанович
Смерть
18.07.1999