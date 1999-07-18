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Меркулова Руфина Яковлевна

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

12.06.1928

Дата смерти

18.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Меркулов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Меркулов Михаил Степанович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.04.1958

Дочь: Эсаулова (Меркулова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Меркулов Михаил Степанович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
18.07.1999

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