Парасковья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савелий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифан Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Иванов
Оренбургская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно