Васса (Василиста) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Василиста) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1809 и 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Соломонида Антоновна

Отец ребёнка: Антон Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Степан Антонович

Отец ребёнка: Антон Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Василий Антонович

Отец ребёнка: Антон Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Антон Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Иустина (Устинья) Антоновна

Отец ребёнка: Антон Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

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