Васса (Василиста) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Петрович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Соломонида Антоновна
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Степан Антонович
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Василий Антонович
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Иустина (Устинья) Антоновна
Отец ребёнка: Антон Петрович