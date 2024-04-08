Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Агафапот Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фома Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петров
Смерть
Неизвестно