Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Агафапот Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фома Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петров

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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