Усманов Гусман Ишмухамметович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Ишмухаммет Мансурович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Асфандияр Гусманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдрахман Гусманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Сафиулла Гусманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдрахим Гусманович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно