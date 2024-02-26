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Иван Спиридонов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Спиридон Федоров (Ич)

Мать: Евдокея Степанова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
15.02.1865 ст.

Сын: Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Параскева Иванова (Вна)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MX?i=227&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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