Иван Спиридонов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Спиридон Федоров (Ич)
Мать: Евдокея Степанова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
15.02.1865 ст.
Сын: Федор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Параскева Иванова (Вна)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MX?i=227&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Смерть
Неизвестно