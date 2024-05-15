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Рыжов Василий Васильевич

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.04.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1877 ст.

Отец: Рыжов Василий Андреевич

Мать: Рыжова (Чикарёва) Мария Анисимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.

Сын: Рыжов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1900 ст.

Дочь: (Рыжова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
В 1949г получала паспорт (отметка в МК)
Рождение ребёнка
10.06.1902 ст.

Сын: Рыжов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1906 ст.

Дочь: (Рыжова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
В 1943г получала паспорт (отметка в МК)
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.

Сын: Рыжов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1914 ст.

Дочь: (Рыжова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1917 ст.

Сын: Рыжов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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