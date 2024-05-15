Рыжов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1877 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1900 ст.
Дочь: (Рыжова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
В 1949г получала паспорт (отметка в МК)
Рождение ребёнка
10.06.1902 ст.
Сын: Рыжов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1906 ст.
Дочь: (Рыжова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
В 1943г получала паспорт (отметка в МК)
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1914 ст.
Дочь: (Рыжова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1917 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно