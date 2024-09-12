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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Jo’Raeva) Izzat
Отец ребёнка: Jo’Raev Holiq Changal
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Shamil
Отец ребёнка: Jo’Raev Holiq Changal
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Sharif
Отец ребёнка: Jo’Raev Holiq Changal
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1950
Дочь: Qo’Dosheva (Jo’Raeva) Saida
Отец ребёнка: Jo’Raev Holiq Changal
Смерть
Неизвестно