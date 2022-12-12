Каширина Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1893
Сын: Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)
Отец ребёнка: Каширин Иерофей Прокопьевич
Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно