Каширина Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Мария Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1893

Сын: Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)

Отец ребёнка: Каширин Иерофей Прокопьевич

Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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