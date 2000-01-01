Полонский Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.08.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1896
Дочь: Салиня Елена Николаевна
Мать ребёнка: Кравчук Анна
Украина, Житомирская область, Малин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравчук Анна
Смерть
05.08.1933
Украина, Житомирская обл., Малин