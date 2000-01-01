Полонский Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонский Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.08.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

IS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1896

Дочь: Салиня Елена Николаевна

Мать ребёнка: Кравчук Анна

Украина, Житомирская область, Малин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравчук Анна

Смерть
05.08.1933
Украина, Житомирская обл., Малин
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