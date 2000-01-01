Гильметдинов Газиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильметдинов Газиз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рафиля

Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василя

Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гашим

Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильметдинов Мударис

Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идрис

Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)

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