Гильметдинов Газиз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рафиля
Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василя
Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гашим
Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильметдинов Мударис
Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идрис
Мать ребёнка: Зиляфрус (Зилякай)