Бастрыкина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Мария Васильевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Феодосия Ефимовна

Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Бастрыкин Родион Ефимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бастрыкин Давид Ефимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бастрыкин Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бастрыкин (в Бегах С 1818) Тарас Ефимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Бастрыкин Семен Ефимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Ефим Ермилович

Смерть
Неизвестно
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