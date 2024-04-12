Бастрыкина Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Феодосия Ефимовна
Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бастрыкин Родион Ефимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бастрыкин Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бастрыкин (в Бегах С 1818) Тарас Ефимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Бастрыкин Ефим Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно