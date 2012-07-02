Калимуллин Лябип Сахиуллинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллин Лябип Сахиуллинович

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Место рождения

Ишкарово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.06.1939

Дата смерти

02.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишкарово, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
02.07.2012
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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