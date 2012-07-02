Калимуллин Лябип Сахиуллинович
Место рождения
Дата рождения27.06.1939
Дата смерти02.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.2012