Ревина Марина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина Марина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Долгалева Дарья Петровна

Отец ребёнка: Ревин Петр Александрович

Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.

Сын: Ревин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Ревин Петр Александрович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревин Петр Александрович

Смерть
Неизвестно
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