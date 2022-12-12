Ревина Марина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Долгалева Дарья Петровна
Отец ребёнка: Ревин Петр Александрович
Рождение ребёнка
23.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Ревин Петр Александрович
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно