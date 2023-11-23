Черевашенко (Перезолова) Феодосия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевашенко (Перезолова) Феодосия Дмитриевна

Место рождения

станица Первомайская Грозненский р-он

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черевашенко Николай Александрович

Бракосочетание
1947

Муж: Черевашенко Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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