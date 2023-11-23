Черевашенко (Перезолова) Феодосия Дмитриевна
Место рождениястаница Первомайская Грозненский р-он
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черевашенко Николай Александрович
Бракосочетание
1947
Смерть
Неизвестно