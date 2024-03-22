Сидоров Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения09.03.1912 ст.
Дата смерти24.11.1943
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1937
Сын: Сидоров Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Сидорова Евгения Васильевна
д.Речкина, Талицкого района, Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорова Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1943