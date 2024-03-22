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Сидоров Алексей Петрович

Место рождения

Речкина, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

09.03.1912 ст.

Дата смерти

24.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1879 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сидорова Екатерина Гавриловна

Речкина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1937

Сын: Сидоров Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Сидорова Евгения Васильевна

д.Речкина, Талицкого района, Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Евгения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Евгения Васильевна

Смерть
24.11.1943
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