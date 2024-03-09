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Бочкарев Афанасий Иванович

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бочкарев Иван Гаврилович

Мать: Бочкарева Евдокия

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года - 18 лет.
Место жительства
До 24.11.1937
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Работа или профессия
До 24.11.1937
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
работал плотником на Усольском сользаводе
Арест
24.11.1937
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Осуждение
31.12.1937
Осуждение: 31 декабря 1937 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Иркутской обл. Статья: 58, п. 10, 58, п. 11 УК РСФСР Приговор: 10 лет ИТЛ
Реабилитация осужденного
07.03.1959
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Дата реабилитации: 7 марта 1959 г. Реабилитирующий орган: реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда Архивное дело: Дело 9663 Источники данных: БД "Жертвы политического террор... Показать все
Смерть
Неизвестно

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