Бочкарев Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бочкарев Иван Гаврилович
Мать: Бочкарева Евдокия
В с/х переписи 1923 года - 18 лет.
Место жительства
До 24.11.1937
Работа или профессия
До 24.11.1937
работал плотником на Усольском сользаводе
Арест
24.11.1937
Осуждение
31.12.1937
Осуждение: 31 декабря 1937 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Иркутской обл. Статья: 58, п. 10, 58, п. 11 УК РСФСР Приговор: 10 лет ИТЛ
Реабилитация осужденного
07.03.1959
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Дата реабилитации: 7 марта 1959 г. Реабилитирующий орган: реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда Архивное дело: Дело 9663 Источники данных: БД "Жертвы политического террор... Показать все
Смерть
Неизвестно