Сычкова Матрона Кононова (6.414)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычков Федор Михайлович (6.513)
Отец ребёнка: Сычков Михаил Михайлович (6.414)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна (6.512)
Отец ребёнка: Сычков Михаил Михайлович (6.414)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна (6.511)
Отец ребёнка: Сычков Михаил Михайлович (6.414)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна (6.510)
Отец ребёнка: Сычков Михаил Михайлович (6.414)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно