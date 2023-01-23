Тимошкина (Тимошкина) Антонина
Место рожденияБаку
Дата рождения30.07.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моргоева (Тимошкина) Лариса
Отец ребёнка: Тимошкин Виктор
Бракосочетание
07.11.1958
Муж: Тимошкин Виктор
Рождение ребёнка
23.08.1961
Дочь: Сапего (Тимошкина) Ирина
Отец ребёнка: Тимошкин Виктор
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1969
Сын: Тимошкин Вячеслав
Отец ребёнка: Тимошкин Виктор
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область