Тимошкина (Тимошкина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкина (Тимошкина) Антонина

Место рождения

Баку

Дата рождения

30.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моргоева (Тимошкина) Лариса

Отец ребёнка: Тимошкин Виктор

Бракосочетание
07.11.1958

Муж: Тимошкин Виктор

Рождение ребёнка
23.08.1961

Дочь: Сапего (Тимошкина) Ирина

Отец ребёнка: Тимошкин Виктор

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1969

Сын: Тимошкин Вячеслав

Отец ребёнка: Тимошкин Виктор

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

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