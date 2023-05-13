Иевлей/Ивлий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Леонтий Никифорович
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Ивлиевна
Мать ребёнка: Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Ивлиевна
Мать ребёнка: Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ивлиевна
Мать ребёнка: Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Ивлиевич
Мать ребёнка: Федосья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Ивлиевич
Мать ребёнка: Федосья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Семёновна
Смерть
Неизвестно