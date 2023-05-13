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Иевлей/Ивлий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Леонтий Никифорович

Мать: Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ивлиевна

Мать ребёнка: Федосья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Ивлиевна

Мать ребёнка: Федосья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивлиевна

Мать ребёнка: Федосья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Ивлиевич

Мать ребёнка: Федосья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Ивлиевич

Мать ребёнка: Федосья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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