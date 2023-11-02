Докторович Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1978
Рождение ребёнка
03.11.2008
Дочь: Докторович Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.2016
Дочь: Докторович Мария Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности