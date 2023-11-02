Докторович Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докторович Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1978

Отец: Докторович Юрий Михайлович

Мать: Докторович Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.2008

Дочь: Докторович Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.2016

Дочь: Докторович Мария Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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