Колот Елена Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Елена Аверкиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1889

Сын: Колот Петр Маркианович

Отец ребёнка: Колот Маркиан Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
31.10.1891

Дочь: Иулиания Маркиановна

Отец ребёнка: Колот Маркиан Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.04.1894

Сын: Колот Данил Маркианович

Отец ребёнка: Колот Маркиан Стефанович

Сухоносовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Маркиан Стефанович

Смерть
Неизвестно
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