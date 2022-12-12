Колот Елена Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1889
Отец ребёнка: Колот Маркиан Стефанович
Рождение ребёнка
31.10.1891
Дочь: Иулиания Маркиановна
Отец ребёнка: Колот Маркиан Стефанович
Рождение ребёнка
07.04.1894
Отец ребёнка: Колот Маркиан Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно