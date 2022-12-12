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Николаева Алёна Ивановна
Николаева Алёна Ивановна
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Место рождения
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Дата рождения
18.01.1980
Пол
Женский
Отец
Николаев Иван Иванович
1957 г.р.
Мать
Николаева (Сальникова) Валентина Александровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1980
Отец:
Николаев Иван Иванович
Мать:
Николаева Валентина Александровна
Чита
, город Чита, Забайкальский край
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